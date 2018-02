Felipe é destaque no limitado elenco corintiano

Se existe um jogador no Corinthians do qual a torcida não pode se queixar, é o goleiro Felipe. Não fossem as defesas do camisa 1, o time não chegaria à última rodada em condições de lutar contra o rebaixamento - provavelmente já estaria pensando no que fazer para voltar à Série A de 2009. Na semana passada, em Goiânia, Felipe fez a defesa mais importante do campeonato, ao pegar um pênalti cobrado por Paulo Baier, que, se convertido, teria invertido as posições de Corinthians e Goiás no Brasileiro. E outras, inúmeras outras, durante todo o campeonato. Na viagem do Corinthians para Porto Alegre, Felipe foi o único jogador do time que sofreu algum assédio no aeroporto de Congonhas. Enquanto seus companheiros - até mesmo Vampeta - passavam despercebidos pelos corredores, o goleiro era parado a todo momento para uma foto, um autógrafo, para ouvir uma frase de incentivo. Mas nada disso empolga o goleiro corintiano. "Não adianta nada esse tipo de coisa", diz, sobre os elogios que recebe. Os comentários favoráveis, observa, só vão valer alguma coisa depois que o time estiver garantido na Série A do Campeonato Brasileiro de 2008. "Primeiro, eu tenho que ajudar o Corinthians a sair dessa situação", lembra. "Depois vou ouvir os comentários, os elogios. Enquanto isso não acontecer, não adianta." Felipe não demonstra, em Porto Alegre, o ânimo exibido durante todo o Brasileiro. "É uma situação difícil. Deixamos de aproveitar nossa chance contra o Vasco e agora precisamos vencer de qualquer jeito. Vamos ter de fazer tudo o que não fizemos em todo o campeonato." O camisa 1 chegou ao clube em maio para disputar o Nacional. E, logo na apresentação, elogiou a defesa do Corinthians. E deixou claro que prefere zagueiros com raça, que afastam a bola da área de qualquer jeito, àqueles que "pensam que sonham em ser meias" e tentam sair jogando "de forma bonita". Durante o campeonato, porém, as críticas aos companheiros se tornaram constantes. Críticas que renderam ao goleiro um puxão de orelhas da diretoria. Após a derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, no Pacaembu, o goleiro afirmou que "tem gente que não tem condição de jogar no Corinthians". Um mês depois, o time foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Botafogo, ao perder por 2 a 1 no Pacaembu. Mais uma vez, Felipe bateu forte nos companheiros. As boas atuações do camisa 1 criaram uma disputa por ele. Times da Espanha e o Fluminense já manifestaram intenção de contar com Felipe em 2008. Mas, por enquanto, Felipe só quer saber de livrar o Corinthians. Para o jogo deste domingo, o goleiro pede o apoio da torcida. Quer evitar a todo custo outro rebaixamento em sua carreira - caiu em 2004, com o Vitória. "Claro que não vai ser uma festa de título, mas é a partida mais importante de nossas vidas."