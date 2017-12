Felipe e Fla vivem clima tenso na Gávea A relação Flamengo e o meia Felipe viveu nesta sexta-feira um dia conturbado. O atleta criticou e responsabilizou a diretoria rubro-negra por ter pedido sua dispensa ao técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, para os amistosos com a França, dia 20, em Paris, e com a seleção da Catalunha, dia 25, em Barcelona. Estrela do time rubro-negro, o jogador não escondeu sua revolta quando soube, oficialmente, que não participará dos dois confrontos. ?Não merecia isso. Estou chateado com o Flamengo, poderia ter havido um pouco mais de bom senso. Aceito muitas coisas aqui, inclusive os atrasos de salário. Na hora de colaborar com a minha carreira, acabam me prejudicando?, declarou Felipe. O diretor-técnico do Flamengo, Júnior, evitou polemizar o assunto com o jogador. ?A gente (diretoria) ficou entre o mar e a pedra. Se eu tivesse nessa situação como atleta, também ficaria insatisfeito. Entendo o jogador, como também compreendo o lado do clube.?