Felipe é liberado para voltar ao Fla O meia Felipe voltou a treinar com bola nesta terça-feira. O jogador se recupera de dores musculares e vem desfalcando o Flamengo nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Segundo os médicos do clube, ele deve ter condições de enfrentar o Goiás, no domingo. "O Felipe já não sente mais nada. Ele foi liberado na semana passada e começou a fazer um trabalho de recuperação muscular. Hoje, ele pôde treinar com bola", afirmou o médico Walter Martins. O goleiro Júlio César também está livre das dores lombares e deve voltar ao time.