Felipe e Romário devem sair do Vasco A diretoria do Vasco iniciou nesta segunda-feira a reformulação no elenco e o planejamento para o segundo semestre de 2002, quando a equipe vai disputar a Copa dos Campeões e o Campeonato Brasileiro. Os jogadores do clube, após a vergonhosa despedida do Campeonato Estadual, quando foram eliminados no Octogonal decisivo, receberam folga até nesta quarta-feira. O técnico vascaíno, Evaristo de Macedo, vai permanecer no cargo, mas seu principal problema é o grande número de jogadores inexperientes e a perda das principais estrelas da equipe, como o atacante Romário, o meia Felipe e o atacante Euller, que dificilmente permanecerão no clube.