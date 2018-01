Felipe e Roth falam línguas diferentes O lateral-esquerdo Felipe e o técnico Celso Roth voltaram das férias falando idiomas diferentes. O jogador afirmou, mais uma vez, que não aceita mais jogar na lateral e pretende, neste segundo semestre, atuar no meio-de-campo. O treinador não hesitou e deixou claro que não vai acatar o pedido de Felipe. "Ele foi contratado para jogar na lateral." A discordância, porém, deve ter um fim rápido. Embora queira ficar no Palestra Itália, dificilmente o atleta permanecerá. Seu passe pertence ao Vasco e o empréstimo ao Palmeiras termina no fim do mês. Depois de duas semanas de descanso, os jogadores retomaram as atividades hoje, na Centro de Treinamento. Alex, que deverá retornar ao Parma, não treinou. O elenco viajará no domingo para Serra Negra, onde ficará durante uma semana. O primeiro jogo do time no segundo semestre será no dia 25, contra o Universidad de Chile, em Santiago. Nessa partida, os jogadores utilizarão pela primeira vez a nova camisa, com a logomarca da Pirelli. Indefinição - O volante Claudecir disse que quer uma definição sobre seu futuro. Insatisfeito com a reserva, ele se mostrou interessado em algumas propostas que teria recebido. "Mas, enquanto a situação não for resolvida, continuarei treinando pois ainda tenho contrato até 2003." O lateral-direito Daniel, que também foi pouco aproveitado no primeiro semestre, pode retornar para a Ponte Preta. O técnico Marco Aurélio gosta do jogador.