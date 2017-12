Felipe é suspenso e desfalca Flamengo O meia Felipe, do Flamengo, não vai poder atuar domingo contra o Palmeiras, às 16 horas, no Palestra Itália. Ele foi suspenso por um jogo nesta sexta-feira à noite pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por meio de imagens de uma jogada em que teria tentado agredir o volante Túlio, do Botafogo, no clássico do último domingo. Felipe foi denunciado no Artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBDJ) - atitude contra a moralidade.