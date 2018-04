Felipe e William desfalcam Corinthians diante do Inter

O técnico Mano Menezes perdeu nesta terça-feira mais dois importantes jogadores para a partida desta quarta-feira contra o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Depois dos desfalques do volante Edu, do zagueiro Diego e do meia Boquita, o Corinthians também ficou sem o goleiro Felipe e o zagueiro William.

Veja também:

Paulo André é regularizado e pode estrear no Corinthians

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Felipe sofreu um pequeno entorse no tornozelo esquerdo na vitória sobre o Atlético Mineiro, no último domingo, e acabou sendo vetado pelo departamento médico corintiano. Já William sentiu dores no joelho direito na mesma partida e também não joga.

Antes de Felipe e William, Mano Menezes já havia perdido Edu, com uma contusão na coxa direita, Diego, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Boquita, que defenderá a seleção brasileira sub-20 em três amistosos preparatórios para o Mundial da categoria, que acontece em setembro. O lateral-direito Alessandro e os atacantes Ronaldo e Souza, contundidos, aumentam a lista de desfalques do Corinthians.

Para o jogo contra o Internacional, Rafael Santos é o provável substituto de Felipe no gol. Jean entra na zaga ao lado de Chicão. Nas laterais, Jucilei deve ser mantido na direita e Marcinho pode ganhar a vaga na esquerda. Moradei e Morais devem voltar ao time titular no meio de campo ao lado de Elias. E, no ataque, Mano deve escalar Jorge Henrique, Dentinho e Henrique.