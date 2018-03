Felipe encontra terço que havia perdido no Morumbi

O herói da classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil, o goleiro Felipe, encontrou ainda na noite de quarta-feira seu amuleto da sorte: o terço que carrega em todas as partidas do time. Veja também: Vote: Decidir no Recife será bom para o Corinthians? Corinthians decide título da Copa do Brasil na Ilha do Retiro Mano Menezes: 'É o Corinthians renascendo das cinzas' Corinthians derrota Botafogo nos pênaltis e está na final Na quarta, após defender o último pênalti da disputa contra o Botafogo no Morumbi e garantir a equipe paulista na decisão, Felipe saiu correndo para comemorar e quando voltou ao gol não encontrou o objeto. Por isso, durante a entrevista coletiva após a partida, ele fez um apelo para que devolvessem o terço. Nesta quinta-feira, em entrevista à TV Bandeirantes, ele revelou que recebeu o amuleto de volta e disse que cumpriu a promessa que havia feito: deu uma camisa do Corinthians à pessoa que encontrou o objeto no gramado do Morumbi. "É muito importante para mim", afirmou. O símbolo religioso é um companheiro antigo de Felipe. Desde os tempos de Vitória ele o carrega, entrando em campo com ele e só retirando após uma oração no gol que vai defender, momentos antes do jogo. Porém, se o ajudou nesta cobrança de pênalti, não o ajudou a evitar os gols que rebaixaram o time no ano passado.