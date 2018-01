Felipe, enfim, feliz no Flamengo Felipe está feliz no Flamengo. O meia finalmente reencontrou o futebol que o credenciou como um dos jogadores mais habilidosos do Brasil e, agora, está em busca do principal objetivo da carreira: voltar à Seleção Brasileira. Felipe é um dos principais destaques do Flamengo, que lidera o Campeonato Carioca. Depois de seis meses fora do País, atuando no Galatasaray, da Turquia, ele decidiu voltar. O atraso no pagamento dos salários e a necessidade de voltar a ganhar destaque na mídia pesaram na decisão. Tem contrato de dois anos com o time carioca. Leia mais no Jornal da Tarde