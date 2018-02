Felipe espera pelo efeito suspensivo Um dia depois de ser suspenso pela justiça desportiva por seis meses, o meia-atacante Felipe viajou com a delegação do Fluminense para Bento Gonçalves (RS), onde o Tricolor enfrenta nesta quarta-feira à noite o Esportivo, pela Copa do Brasil. A expectativa da diretoria do clube era conseguir com a Presidência do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) um efeito suspensivo da punição aplicada a Felipe na noite de terça-feira. Mas, não reuniu a tempo os documentos e adiou a medida possivelmente para esta quinta-feira. O recurso contra a decisão da 2.ª Comissão Disciplinar do STJD também não foi apresentado ao tribunal pelo Fluminense. O clube tem prazo até sexta-feira para contestar na esfera esportiva o resultado do julgamento. De acordo com advogados que militam no STJD defendendo clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, o Fluminense errou ao contratar o criminalista Clóvis Sahione para representá-lo no ?caso? Felipe. Segundo comentários de alguns magistrados na terça-feira no plenário do STJD, o Tricolor teria pago R$ 150 mil a Sahione. Por várias vezes, durante a sessão, o criminalista demonstrou desconhecimento do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e foi corrigido pelo presidente da 2.ª Comissão, Antonio Augusto Toledo Gaspar. A punição de Felipe deveu-se a uma agressão ao atleta Marcus Mendes, do Campinense-PB, em 2 de março, no confronto com o Tricolor, pela Copa do Brasil. Felipe desferiu um soco no rosto do adversário, no Maracanã, e sua atitude foi considerada como "covarde" pelos auditores do STJD. O árbitro do jogo, Rodrigo Cintra, não presenciou o fato e a denúncia ocorreu a partir de imagens da TV. Dos quatro auditores da 2.ª comissão, três votaram pela condenação de 180 dias. Já Antonio Gaspar optou por uma pena mais rigorosa, de 220 dias. Prevaleceu a opinião da maioria. O técnico Abel Braga, uma das testemunhas de defesa, comentou nesta quarta-feira em Bento Gonçalves que Felipe estava reagindo bem à punição e que os demais jogadores do Fluminense não escondiam a alegria com a iniciativa do próprio atleta de viajar para o sul do País, a fim de acompanhar o time na partida com o Esportivo. "É vida que segue. Vamos tentar mais força para superar os obstáculos sem o Felipe", declarou Abel, numa clara manifestação de que não acredita na nulidade ou mesmo na diminuição da pena. Para o meia Marcão, outro que depôs a favor de Felipe, o colega "amadureceu bastante com o que vem acontecendo".