Felipe está confirmado na decisão carioca O meia Felipe, do Flamengo, confirmou nesta sexta-feira sua escalação na final do Campeonato Carioca contra o Vasco, domingo, no Maracanã. Durante o treino desta sexta, o jogador mostrou muita disposição, se movimentou por todo o campo, driblou como de costume e ainda deu um belo passe para Zinho marcar um gol. Porém, o jogador rubro-negro não deixou de assustar a comissão técnica e os torcedores presentes na Gávea. Em dois lances, o atleta pôs a mão no tornozelo direito. "Fiz um bom treino e me senti bem. Atuei com uma proteção na região da contusão e não senti nenhuma dor. Vou para o jogo com certeza." Ele evitou comentar a declaração do técnico Geninho que, durante um treino do Vasco, pedira aos seus comandados que acertassem o tornozelo dos adversários. Felipe preferiu dizer o que o Flamengo deve fazer para derrotar a equipe vascaína. "Vamos precisar trabalhar a bola em velocidade e com rapidez, aliando isso a uma forte marcação", disse, frisando que o elenco precisa esquecer a vantagem do empate. Mas o precavido Abel exigiu que os atletas treinassem cobranças de pênalti. Caso o Vasco vença a partida por diferença de um gol, o título será decidido nas penalidades. Contrato - O lateral-esquerdo Athirson assinou contrato com o Flamengo nesta sexta-feira. O jogador já vinha treinando na Gávea havia quase um mês, mas um impasse no pagamento da dívida de cerca de R$ 600 mil estava atrapalhando a negociação. Agora, as partes chegaram a um acordo e o compromisso será de um ano. "É uma alegria muito grande ter resolvido a questão antes do início do Campeonato Brasileiro. E estou feliz por voltar ao Flamengo", disse Athirson, que não participa de um jogo oficial desde maio de 2003, quando o Rubro-Negro foi derrotado pelo Cruzeiro na decisão da Copa do Brasil. Como não está inscrito no Campeonato Carioca, o jogador não poderá enfrentar o Vasco na final. "Mas vou estar no Maracanã torcendo pelos meus companheiros."