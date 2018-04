Felipe exalta chegada de reforços 'baratos' no Flamengo Depois de um primeiro semestre decepcionante, com a eliminação precoce no Campeonato Carioca, o Flamengo está apostando em reforços de menor expressão para se recuperar no Brasileirão. Tirando Marcelo Moreno, que chegou do Grêmio como esperança para o ataque rubro-negro, foram anunciados apenas jogadores revelações do Campeonato Paulista, como Bruninho, ex-Atlético Sorocaba, Val, ex-Mogi Mirim, Diego Silva e Paulinho, ambos ex-XV de Piracicaba.