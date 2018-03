Felipe falta ao treino e irrita Roth O adiamento do Mundial de Clubes não afetou apenas os cofres do Palmeiras. A notícia, divulgada há uma semana, parece ter desmoronado o time. Embora não admitam publicamente, vários jogadores perderam a motivação e não estão trabalhando com a mesma dedicação de antes. Nesta sexta-feira, o lateral-esquerdo Felipe faltou ao treino da manhã e não avisou a diretoria. À tarde, apareceu e disse que teve problemas particulares. No sábado, Tuta já havia cometido o mesmo ato de indisciplina. O técnico Celso Roth ficou muito irritado e não quis sair em defesa do grupo. Pelo contrário, pediu cobrança dos torcedores. "O torcedor precisa saber da situação, que jogadores estão faltando numa semana decisiva, para fazer cobranças", desabafou. A princípio, Felipe será mantido no time, mas o treinador não descartou a possibilidade de colocá-lo na reserva. Ele receberá uma multa. "Não podemos nos tornar reféns de ninguém; se isso persistir, a diretoria vai ter de tomar outras medidas." Felipe, que se atrasou para retornar do Rio, não quis entrar em polêmica com o treinador. Estava, no entanto, bastante nervoso, "atirando para todos os lados". Durante o treino, reclamou de uma entrada do zagueiro Paulo Turra. Depois, disse que não aceita ter o empréstimo do passe prorrogado para ficar no Palmeiras até o fim do ano. "Só fico se for em definitivo." E atacou violentamente seu ex-treinador Joel Santana, que disse que o campeão da Libertadores sairia do confronto entre Vasco e Boca Juniors. Para Joel, Palmeiras e Cruzeiro têm poucas chances. "O Joel tem de dar graças a Deus de ter um time bom, porque não sabe nada de futebol", disse o lateral que afastou a possibilidade de retornar ao Vasco. O clima pesado e o mal-estar não se limitam a Roth e Felipe no Palmeiras. O volante Claudecir não está nada satisfeito com a reserva e admitiu, até, voltar para o São Caetano caso não seja aproveitado. O mesmo acontece com Tuta, que deixou o Centro de Treinamento mais cedo que os demais companheiros alegando ter sido dispensado por causa de algumas dores na coxa esquerda. Normalmente, quem se machuca vai para o Departamento Médico e não para casa. "Se eu não tiver chance até o final da Libertadores, o melhor é sair." Alex também está desanimado com a indefinição em relação a seu futuro e com a falta de atitude da diretoria alviverde.