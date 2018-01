Felipe faz teste amanhã no Fluminense Contratado para ser a principal referência do Fluminense em 2005, o meia Felipe sabe que ainda não correspondeu em campo à expectativa criada pela torcida. A parte física, segundo o jogador, não é a ideal. Mas ele acredita que a torção no tornozelo direito, durante o treino de terça-feira, não vai tirá-lo da estréia do time na Copa do Brasil, na próxima quarta, contra o Campinense, em Campina Grande (PB). Felipe, inclusive, assegurou participação no treino coletivo desta sexta-feira à tarde, nas Laranjeiras. "Espero não sentir nada e treinar normalmente. A pressão e a responsabilidade de vestir a camisa tricolor são grandes, mas tenho uma certa experiência para lidar com isso", declarou o meia. De forma direta, o técnico Abel Braga avisou que Felipe só vai entrar em campo se tiver 100% fisicamente. "Ele é o mais cobrado e, por isso, não pode jogar fora de forma", explicou.