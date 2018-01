Felipe fica com a glória no Flamengo Os atacantes Zé Carlos e Fernando Baiano, do Flamengo, fizeram questão de agradecer e elogiar o meia Felipe pelos excelentes passes no clássico contra o Botafogo, realizado domingo, no Maracanã - vitória flamenguista por 4 a 2. Ambos alegaram que o jogador é o principal responsável pela ascensão do time no Campeonato Carioca. Muito cumprimentado por todos nesta segunda-feira, Felipe exaltou o trabalho que vem sendo realizado no clube. "Estamos desfrutando de um trabalho bem feito, mas futebol tem memória curta. Amanhã teremos um novo jogo e o Flamengo ainda não ganhou nada", afirmou o jogador. Na quarta-feira, o Flamengo vai enfrentar o Madureira às 15 horas e não mais às 16 horas, já que o estádio de Conselheiro Galvão não tem iluminação. O técnico Evaristo de Macedo já avisou que vai manter o time que derrotou o Botafogo. Afinal, um empate garante a classificação matemática do Flamengo para a próxima fase. O meia Lopes, que voltou aos treinamentos nesta segunda-feira, após se recuperar de uma contusão muscular, deve ficar no banco de reservas na quarta-feira.