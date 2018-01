Felipe ganha vaga de titular no Bota O atacante Felipe, do Botafogo, é o novo titular do ataque, ao lado de Dodô, para a partida contra o Alegrense-ES, nesta quarta-feira, em Cariacica-ES, na estréia do time na Copa do Brasil. O jogador entrou no segundo tempo do clássico contra o Flamengo, pelo Torneio Rio-São Paulo, quando a equipe perdia por 2 a 1. Ele marcou dois gols e o Alvinegro venceu, de virada, por 4 a 2. "Estou ansioso mesmo, mas tenho muita fé em Deus e sei que cada coisa tem o seu tempo. O Abel me deu muito apoio e jogar ao lado do Dodô é fácil porque ele é muito habilidoso", afirmou Felipe, que durante o ano passado pouco atuou, por causa de sucessivas contusões. O jogador entra no lugar do atacante Taílson, que vai para a reserva. Abel disse que vai escalar para essa partida o goleiro Vágner e o zagueiro Sandro. "Tenho que escalá-los porque vou precisar desses jogadores nessa temporada e tenho que avaliá-los", disse o treinador.