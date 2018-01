Felipe garante que enfrenta o Cruzeiro O meia Felipe garantiu que vai se recuperar a tempo de reforçar o Fluminense na partida desta quarta-feira, às 21h45, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador ainda sente dores no calcanhar esquerdo, mas viajou com a delegação tricolor para Belo Horizonte. Apesar disso, o técnico Abel Braga está reticente e já cogitou da possibilidade de armar a equipe sem Felipe. ?Sem ele, o Leandro joga mais recuado e Rodrigo Tiuí ou Beto vai formar dupla de ataque com Tuta. Não vou abrir mão de três jogadores de frente?, declarou Abel Braga, que vai esperar por Felipe até minutos antes da partida. ?Ele diz que entra em campo, mas a contusão é dolorosa. Por isso, vou levar um atleta a mais?. A novidade no Fluminense será a estréia do volante Marcos Aurélio, que defendeu o Cruzeiro há pouco tempo. Preto Casagrande, então, retorna ao banco de reservas, sob alegação de que a equipe ficaria muito defensiva com três jogadores de marcação, no meio-de-campo. Para alcançar a liderança nesta rodada, o Fluminense terá de superar o Cruzeiro e torcer por tropeços de Santos, Goiás, Internacional e Corinthians. Na opinião do meia Petkovic, que fará sua segunda partida com a camisa tricolor, o time não pode pensar nos outros jogos antes de fazer a sua parte.