Felipe lamenta adiamento do Mundial O lateral-esquerdo Felipe, do Palmeiras, lamentou nesta sexta feira, após o treino coletivo na Academia de futebol, o adiamento do 2º Mundial de Clubes da Fifa para 2003. Segundo ele, a competição seria uma vitrine para os atletas no cenário internacional e poderia aumentar o prestigio do clube fora do País. "Estou recebendo a notícia agora, mas não posso negar que estou chateado e muito frustrado." Felipe não esconde que um dos motivos que o trouxeram ao Palestra Itália foi justamente a possibilidade de disputar o Mundial da Fifa. Mesmo assim, o lateral, que está emprestado pelo Vasco até 31 de agosto de 2001, disse que pretende continuar no clube paulista. "Já tive uma oportunidade de ser campeão mundial no Vasco (perdeu a final para o Corinthians, em 2000) e agora quero ser no Palmeiras após a conquista da Libertadores. Espero que até o final do meu contrato, as diretorias do Vasco e do Palmeiras se entendam e eu possa permanecer aqui", torce o jogador.