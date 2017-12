Felipe liberado para voltar ao Flamengo O técnico Oswaldo de Oliveira recebeu nesta terça-feira uma informação importante dos médicos do Flamengo: Felipe está liberado para enfrentar o Bahia, quinta-feira, no início do returno do Campeonato Brasileiro. O treinador também já definiu a escalação de Edílson, que deve fazer dupla de ataque com Jean, por causa da suspensão de Zé Carlos. Para a entrada de Felipe, sai Yan. O jogo com o time baiano vai marcar o confronto com o ex-técnico do Flamengo, Evaristo de Macedo, motivo de preocupação de alguns atletas do clube carioca. Edílson sabe que o adversário conhece bem a equipe. Para Oswaldo de Oliveira, o colega do Bahia deve ser respeitado pela capacidade de criar situações que embaraçam o adversário. "Ele (Evaristo) sabe extrair o quem tem de melhor e deve estar preparando algo para nos enfrentar."