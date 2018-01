Felipe Mello está foragido da polícia O meia Felipe Mello está foragido acusado de ter esfaqueado dois homens em uma briga na Barra da Tijuca, informou nesta quarta-feira a Globo News. Segundo a emissora, o jogador revelado pelo Flamengo e com passagens pelo Cruzeiro e Grêmio, está sendo procurado pela polícia. Uma das vítimas prestou depoimento na 16ª DP e revelou que Mello se envolveu numa confusão na madrugada com quatro pessoas num quiosque do bairro carioca.