Felipe Mello se entrega e depõe à polícia O meia Felipe Mello, de 21 anos, acusado de agredir dois jovens a facadas nesta madrugada na Barra da Tijuca, zona oeste, continua prestando depoimento na delegacia do bairro. O estudante Eduardo Bertoche, de 21, contou à polícia que a briga começou num quiosque da praia quando ele e seus amigos tentavam conversar com duas meninas que estariam com um primo de Felipe, ainda não identificado. O rapaz não gostou e chamou o jogador que está hospedado no Hotel Sheraton, próximo ao quiosque. Felipe, então, teria dado golpes de faca no estudante e também em seu amigo Fábio Faraco, no sagüão do hotel.