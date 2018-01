Felipe Melo admite ser 'agressivo' e promete liderança na Inter

Felipe Melo voltou à Itália para atuar na Inter de Milão, que o contratou junto ao Galatasaray na última segunda-feira. Conhecido por seu estilo de jogo duro, além das declarações polêmicas, o jogador foi apresentado nesta quinta e falou um pouco sobre o que o torcedor interista pode esperar dele.

"Eu não fico ofendido quando me chamam de jogador ''sujo''. Ser agressivo e colocar o pé nas jogadas são meu estilo de jogo, mas eu gostaria de registrar que eu não recebi um único cartão vermelho na temporada passada. Sei onde fica minha força e sei o que preciso fazer em campo", declarou.

Apesar deste estilo agressivo, Felipe Melo tem do que se orgulhar na carreira. Aos 32 anos, teve uma trajetória de sucesso na Europa e chegou a vestir a camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo (2010). E ele explicou qual sua principal qualidade. "É de minha característica, me vejo como um líder dentro e fora de campo."

Outro reforço apresentado nesta quinta foi o lateral Alex Telles. Também brasileiro, ele é um velho conhecido de Felipe Melo, já que ambos atuavam juntos no Galatasaray. Menos famoso que o colega, o ex-jogador do Grêmio celebrou a chegada à Inter e descreveu seu estilo de jogo.

"Estou muito feliz. Assinar pela Inter é um grande desafio", disse. "Sou um lateral-esquerdo e, como tal, preciso pensar em defender também. Eu sei que isso é muito importante na Itália. Uma das minhas forças é cruzar a bola e dar assistências. Vou trabalhar muito nas táticas, mas não quero perder este hábito."