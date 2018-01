Felipe Melo deixa hospital após ficar em observação por pancada em jogo da Inter

Por meio de uma curta nota em sua página no Twitter, o clube informou que o jogador está bem, depois de permanecer no hospital em observação, apenas por precaução em razão da trombada com o chileno Gary Medel, seu próprio companheiro de equipe.

Por causa do choque, Felipe Melo precisou ser substituído por Marcelo Brozovic já no intervalo do duelo no qual a Inter de Milão venceu por 1 a 0, em casa, e se garantiu na liderança isolada do Italiano, 33 pontos, um à frente da Fiorentina e dois à frente do Napoli.

Exames aos quais Felipe Melo foi submetido constataram que o jogador de 32 anos de idade, titular do meio-campo do Brasil na Copa de 2010, sofreu uma trauma craniano leve. No dia do choque, o atleta chegou a admitir que "não se lembrava de nada" do que aconteceu com ele, por estar ainda sob o efeito da forte pancada na cabeça.