Felipe Melo diz querer jogar até os 40 anos e ser ídolo no Palmeiras

O volante Felipe Melo, de 34 anos, contou nesta sexta-feira planos para as próximas temporadas em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport. O jogador do Palmeiras afirmou ter planos para jogar por mais seis temporadas e se fixar como ídolo do clube depois de neste primeiro ano ter atuado em 32 ocasiões e marcado dois gols.

"Até um ano atrás eu estava pensando em MLS (Major League Soccer, a liga de futebol dos Estados Unidos), mas aqui estou realmente bem. E eu quero me tornar um ídolo para os torcedores", disse Felipe Melo. Aos 34 anos, ele tem contrato com o Palmeiras por mais duas temporadas e fechou o ano em alta, como titular, mesmo depois de ter um desentendimento com o técnico Cuca.

Felipe Melo disse na entrevista que não descarta ser técnico no futuro, mas por enquanto encerrar a carreira é um plano distante. "Pelo menos cinco, seis anos (de carreira). Estou bem física e mentalmente, não penso na aposentadoria. Quero ganhar com o Palmeiras, nunca desisti disso. Nem mesmo após o problema com o Cuca", comentou.