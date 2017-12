Felipe Melo e mais dois reforços fazem o primeiro treino no Palmeiras

A sexta-feira teve a presença de três novos jogadores do Palmeiras. O técnico Eduardo Baptista pôde contar com os recém-contratados Felipe Melo, Fabiano e Willian, que participaram do treino tático aberto à imprensa na Academia de Futebol. A presença deles deixa apenas mais dois jogadores restantes para chegarem e completarem os trabalhos a partir dos próximos dias: o meia Guerra e o zagueiro Mina.

Antes de chegar ao treino, o volante Felipe Melo, um dos reforços mais aguardados pela torcida, postou foto em uma rede social para comemorar o primeiro dia de trabalho no novo clube. O jogador participou da atividade tática comandada pelo treinador. O trabalho teve como foco os setores do meio-campo e ataque, com a repetição de posicionamento e marcação na saída de bola.

Após iniciar como reserva, Felipe Melo integrou a formação titular na sequência. Novamente armado no 4-1-4-1, o jogador teve a companhia de Moisés, Tchê Tchê, Dudu e Róger Guedes na linha de meio-campo. Alecsandro começou como o atacante centralizado e deu a vaga na sequência para Lucas Barrios, assim como outros foram testados no setor de criação, como Michel Bastos.

O Palmeiras continua a pré-temporada em regime de concentração na Academia de Futebol até domingo, quando os jogadores serão liberados. O reforço Guerra se despediu nesta sexta do Atlético Nacional e está para chegar. O outro que falta é o zagueiro Mina, que por ter adiado a entrada das férias para tratar de lesão, ganhou mais alguns dias de folga para compensar.