Felipe Melo notifica Palmeiras para cobrar reintegração ao elenco

Os advogados do volante Felipe Melo, do Palmeiras, entregaram ao clube nesta quinta-feira uma notificação extrajudicial para pedir a reintegração dele ao elenco. Após desavenças com o técnico Cuca, o jogador foi afastado do time para treinar em horários alternativos, condição que no entender dos representantes do atleta fere as condições trabalhistas e configura assédio moral. A informação foi publicada pelo portal UOL e confirmada pelo Estado.

Os advogados de Felipe Melo entendem que ao impedir o jogador de trabalhar com os demais colegas, o clube desobedece a legislação, que prevê condições de trabalho e tratamento igualitário aos funcionários. O Palmeiras, por sua vez, não confirma ter recebido a notificação. O volante foi afastado há cerca de duas semanas, em decisão tomada por Cuca e aprovada pela diretoria.

A tendência é a notificação evoluir para um acordo que viabilize a rescisão contratual. Os advogados de Felipe Melo não pretendem, no entanto, transformar a situação em uma briga jurídica e apostam em um acordo para resolver a situação. O Palmeiras determinou que o jogador não vai mais atuar pelo clube depois do vazamento de um áudio em que jogador chamava o treinador de covarde e mau caráter.

Felipe Melo chegou ao clube no começo do ano, com contrato de três temporadas. O jogador de 33 anos disputou 27 partidas, marcou dois gols e encerrou a participação pelo Palmeiras no dia 26 de julho, no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, pela Copa do Brasil. Desde então, tem treinado separado do elenco, em contraturno.