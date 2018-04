Felipe Melo rebate torcedores e nega ter agredido Clayson na final

As polêmicas em torno do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, entre Corinthians e Palmeiras, seguem repercutindo neste domingo. Um dia após ser expulso ainda no primeiro tempo do clássico, vencido pelo time alviverde por 1 a 0, o volante Felipe Melo discutiu com torcedores nas redes sociais e voltou a negar que tenha agredido o atacante Clayson.

Torcedores do Corinthians publicaram um vídeo no Twitter em que o volante aparece dando um soco nas costas de Clayson, momentos antes de o atacante se descontrolar a ir para cima do próprio Felipe Melo. A imagem aproximada pelo canal SporTV mostra a agressão do jogador palmeirense.

Diante do vídeo, um dos torcedores comentou: "Essa imagem quebrou o Felipe Melo, estava acompanhando achando que realmente dessa vez ele não tinha feito nada". Foi aí que o volante entrou na discussão e disparou: "Quebrou m... nenhuma, nem com lupa vocês conseguem mostrar o que não aconteceu!".

Independente do que argumentou, Felipe Melo acabou expulso após a confusão, assim como Clayson, e ficará de fora do segundo jogo da decisão, domingo que vem, no Allianz Parque. O zagueiro corintiano Henrique e o atacante palmeirense Borja, que iniciaram o entrevero, receberam apenas o cartão amarelo.

Após a partida, Felipe Melo se defendeu e garantiu não ter agredido Clayson. "As imagens são claras", chegou a dizer. "Acho que paguei um pouco pelo meu nome, mas infelizmente aconteceu. Quero passar que estou muito tranquilo, foi uma das primeiras vezes que fui expulso sem fazer nada."