Felipe Melo rejeita rótulo de violento, mas promete 'não pipocar' para adversários

Um dos jogadores mais polêmicos do futebol mundial, Felipe Melo voltou ao Brasil para jogar no Palmeiras, segundo ele próprio, 'ainda com idade boa' para desempenhar um futebol de alto nível. No entanto, segue tendo que lidar com a pecha de jogador violento, que ele tratou de rejeitar mais uma vez neste domingo.

"Minha forma de jogar sempre foi muito dura, eu sou um jogador duro e isso que me fez chegar a uma Copa do Mundo, a ganhar títulos com a seleção brasileira, em grandes clubes da Europa. Mas não me considero violento, mas sim um jogador duro, como tem que ser", afirmou o volante, em entrevista à TV Globo.

Felipe ficou marcado de forma negativa principalmente depois da Copa do Mundo de 2010, quando foi expulso ao pisar no atacante Arjen Robben na partida contra a Holanda, perdida por 2 a 1, com a virada dos rivais ocorrida logo após a sua exclusão.

Desde então, o volante protagonizou alguns lances duvidosos e ríspidos com adversários tanto no Galatasaray, por onde atuou a maior parte da carreira a partir dali, e Inter de Milão, por onde teve uma rápida e apagada passagem até o final de 2016.

O camisa 30 do Palmeiras rejeitou a fama que tem, e minimizou as declarações que deu ao novo clube na sua apresentação, quando afirmou que 'se tiver que dar tapa na cara de jogador uruguaio, vou dar'.

"Tenho não sei quantos anos como profissional e nunca dei tapa na cara de ninguém. Então, se alguém se sentiu ofendido de alguma forma, eu peço desculpas. O que eu quis dizer é que nós vamos chegar, independente se for no Uruguai, no Chile ou na Argentina, e não vamos pipocar para ninguém", afirmou Felipe Melo, que tem 33 anos e assinou contrato com o Palmeiras até 2019.