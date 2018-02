Felipe Melo se consolida como o líder em desarmes no Estadual

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, se firmou nesta temporada como titular do time do técnico Roger Machado graças ao excelente aproveitamento em um fundamento primordial para a posição. O jogador de 34 anos é o que mais fez desarmes certos no Campeonato Paulista. Mesmo sem ter atuado em todas as rodadas do torneio, ele acumula 18 interceptações.

Felipe Melo ajuda o Palmeiras ser o líder em desarmes neste Estadual, com 90 ao todo, seguido pelo São Bento, com 81. O volante se mostrou ainda importante para o time no setor ofensivo, ao ter dado uma assistência para o gol de Dudu contra o Bragantino e participado do começo da jogada do gol de Willian contra o Santo André, na estreia.

Preterido pelo técnico Cuca no ano passado, com quem brigou e foi afastado do elenco, Felipe Melo recuperou espaço no time no fim de 2017 e com Roger Machado, tornou-se titular absoluto. Apesar da força no marcação, o jogador levou somente um cartão amarelo na temporada, no clássico com o Santos, no último domingo. O Palmeiras ganhou por 2 a 1.

O treinador palmeirense destacou no último domingo a efetividade do time em marcar os adversários. "Ter um elenco de qualidade não vai te dar 50% a mais de possibilidade. Vai te dar vantagem competitiva de ter um elenco recheado de bons talentos. Isso não passa de 10%. O que dá vantagem é ter um time competitivo e com variação dentro do próprio jogo", comentou.