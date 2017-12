Felipe não pára de elogiar os flamenguistas O meia Felipe, eleito o melhor jogador do primeiro turno do Campeonato Carioca, voltou a tecer elogios à torcida do Flamengo. Desde sábado, quando conquistou o título da Taça Guanabara sobre o Fluminense, o jogador não pára de destacar a importância dos torcedores nos jogos decisivos do time. "A torcida do Flamengo é a melhor do mundo. Ela fez a diferença nos clássicos. O enorme apoio fez os jogadores se dedicarem mais em campo", afirmou Felipe. Ele também concordou com o discurso do técnico Abel Braga de que o time não pode diminuir o ritmo no segundo turno. "Vamos brigar para sermos campeões de novo."