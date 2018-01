Felipe não preocupa o Fluminense O médico do Fluminense, Douglas Santos, afirmou nesta quarta-feira que a torção no tornozelo esquerdo do meia Felipe não é tão grave como se pensava. O jogador sofreu a contusão no treino de terça e passou a preocupar o técnico Abel Braga. Apesar da lesão não ser séria, ainda não há previsão para o atleta retornar aos treinos com bola. "O Felipe não está reclamando de dores no local e o edema diminuiu. Ele já está fazendo um trabalho especial na piscina", disse Douglas Santos, informando em seguida que o meia deve enfrentar o Campinense, na próxima quarta-feira, na estréia do Fluminense na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, quem praticamente garantiu a presença na partida com o Campinense foi o zagueiro Fabiano Eller, ao participar do coletivo. Já o volante Marcão, com dores no joelho direito, está vetado.