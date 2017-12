Felipe não quer voltar para o Vasco O lateral-esquerdo Felipe não deverá retornar ao Vasco na próxima temporada, apesar de o clube ser o dono de seu passe. Ele disse que não quer jogar em um clube onde não haja estrutura e pediu que o Vasco reduza o valor de seu passe - estipulado em US$ 5 milhões. Felipe critica os meses de salários atrasados aos quais os jogadores do elenco vascaíno são submetidos. O lateral atuou no primeiro semestre pelo Palmeiras e disputou o Campeonato Brasileiro pelo Atlético-MG.