Felipe não treina de novo e vira dúvida Pelo segundo dia consecutivo, o meia Felipe não participou dos treinos do Flamengo. Ele reclama de dores musculares na coxa esquerda e apenas realizou exercícios na sala de musculação do clube. Caso o jogador não atue no coletivo desta sexta-feira, deverá ser vetado para a estréia no segundo turno do Campeonato Carioca, domingo, contra o Americano. Segundo o médico Walter Martins, a contusão não tem relação com as dores no púbis que tiraram Felipe de vários jogos do Campeonato Brasileiro de 2003. "São problemas diferentes. Este é um caso que pode afetar qualquer atleta. Esperamos contar com ele na partida com o Americano", disse o doutor. Caso seja vetado, Andrezinho deve ser o substituto.