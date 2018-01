Felipe negocia nova saída do Vasco O técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, revelou nesta quinta-feira o motivo de o meia Felipe não ter participado da vitória por 1 a 0, no clássico com o Fluminense, na quarta-feira, pelo segundo turno do Campeonato Estadual. De acordo com o treinador, o jogador disse estar sem "cabeça" para atuar, já que está pensando em deixar o Vasco. "Ele tem um objetivo que é o de jogar no exterior e está sem estímulo para atuar pelo Vasco", afirmou Evaristo. "Dei essa oportunidade para ele repensar essa decisão." O treinador disse que já passou o caso para a diretoria e espera poder contar com o jogador na próxima partida, domingo, contra o Volta Redonda, pelo segundo turno do Campeonato Estadual. Felipe ainda não tem nenhuma proposta para deixar o Vasco, o mesmo acontecendo com o atacante Euller, que também já manifestou o desejo de mudar de clube, mas afirmou que vai cumprir seu contrato. Já o atacante Romário continua sentindo a contusão na virilha e segundo os médicos vascaínos só deve voltar a atuar no clássico com o Flamengo, dia 26, na última rodada do returno.