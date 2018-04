Felipe pega pênalti e Corinthians empata com o Goiás

Santo Felipe! Graças ao goleiro corintiano, que defendeu um pênalti cobrado por Paulo Baier, o time de Parque São Jorge empatou com o Goiás, neste domingo, no Serra Dourada, por 1 a 1. O resultado manteve a equipe paulista fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, faltando duas rodadas para o final. Veja também Classificação Calendário/Resultados Fábio Ferreira festeja empate, mas alerta que briga continua Vampeta vai 'secar' goianos para escapar já na próxima rodada O Corinthians foi para 43 pontos (39,81% de aproveitamento) na tabela, um a mais do que a equipe goiana. O Paraná, que perdeu para o Botafogo no sábado, permanece com 41, mais perto da degola. Dessas três equipes, provavelmente duas serão rebaixadas à Série B ao final do campeonato, em dezembro. Apoiado pela torcida e com um esquema mais ofensivo, o Goiás foi para frente e teve a primeira chance de gol logo aos 2 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio, Paulo Baier bateu fechado e o goleiro Felipe teve de se esticar todo para dar um tapinha na bola e evitar o gol olímpico. Os torcedores do Corinthians, que ao longo do campeonato sofreram com as constantes falhas do setor defensivo, ainda levaram mais dois sustos nos dez primeiros minutos. O Goiás só não abriu o placar porque o goleiro Felipe, mais uma vez o melhor em campo, salvou o time em chutes de Paulo Baier e Chiquinho. Depois dos sustos no início do jogo, o Corinthians equilibrou a partida e começou a dar trabalho nos contra-ataques. Aos 22 minutos, o atacante Dentinho recebeu lançamento de Iran, invadiu a pequena área e chutou fraco, no corpo do goleiro Harlei. Na seqüência, em cruzamento, Finazzi desperdiçou ao chutar para o alto. Cinco minutos depois de ter a chance de abrir o placar, o Corinthians levou o gol. O volante Moradei fez falta em Paulo Baier. Na cobrança de Élson, a bola foi desviada na área e sobrou para o próprio Paulo Baier, que só teve o trabalho de dar um toque na saída do goleiro Felipe. Porém, a agonia dos corintianos durou pouco tempo. Aos 35 minutos, Iran bateu escanteio com perfeição, o zagueiro Fábio Ferreira, como homem surpresa, subiu mais do que a zaga goiana. O cabeceio do jogador não foi forte, mas Harlei se atrapalhou todo, não conseguiu encaixar e levou um peru. Se no primeiro tempo foi o Goiás que deu as cartas, a etapa complementar começou com o Corinthians no ataque, apostando na velocidade de seus jovens jogadores: Dentinho e Lulinha, mais abertos para as laterais do campo, desmontaram o sistema defensivo armado pelo técnico Márcio Araújo. Goiás 1 Harlei; Vítor, André Leone, Amaral e Chiquinho (Felipe ); Cléber Goiano , Fábio Bahia, Élson e Paulo Baier; Fabrício Carvalho (Harison ) e Wendell (Fábio) Técnico: Márcio Araújo Corinthians 1 Felipe; Fábio Ferreira, Zelão e Betão ; Iran (Bruno Octávio), Moradei , Carlos Alberto, Lulinha e Gustavo Nery (Carlão); Dentinho (Arce ) e Finazzi Técnico: Nelsinho Baptista Gols: Paulo Baier, aos 28, e Fábio Ferreira, aos 35 minutos do primeiro tempo Árbitro: Alício Pena Júnior (MG) Estádio: Serra Dourada, Goiânia Harlei, que falhou no gol do Corinthians, se recuperou e salvou o Goiás por diversas oportunidades no segundo tempo. A melhor chance do time de Parque São Jorge saiu dos pés de Dentinho. O atacante recebeu passe de Gustavo Nery e chutou no canto direito do goleiro goiano, que teve de mostrar elasticidade para defender. Porém, foi do Goiás a melhor chance de gol. Aos 29 minutos, o corintiano Iran, atabalhoado, deu uma bicicleta para cortar a bola e quase arrancou a cabeça de Harison: pênalti marcado por Alício Pena Júnior. Na cobrança, Paulo Baier chutou no canto esquerdo de Felipe, que mais uma vez salvou o time. Os torcedores que estavam no Serra Dourada gritaram o nome do goleiro. Os jogadores também foram cumprimentá-lo pela defesa, principalmente Iran, que foi substituído logo após a lambança. O Goiás, por sua vez, perdeu as forças e o duelo terminou empatado - resultado justo pelo que apresentaram os dois times neste domingo. O Corinthians ainda tem duas partidas para tentar se manter na elite. Como na próxima semana acontecem os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa 2010, o time só volta a jogar no dia 24 (domingo), contra o Vasco, no Pacaembu. Depois, pega o Grêmio, no dia 2 de outubro, no Olímpico.