Felipe pode deixar o Corinthians ao final do Brasileirão

Principal ídolo do atual elenco corintiano, o goleiro Felipe pode deixar o Corinthians ao final do Campeonato Brasileiro. O presidente do Bragantino, Marquinhos Chedid, que tem 25% do passe do atleta, revelou nesta segunda-feira que clubes europeus estão interessados na contratação do atleta. Veja também: Bragantino adia discussão sobre parceria com Corinthians O Corinthians tem 50% do passe de Felipe. Os outros 25% são divididos entre um grupo de empresários. A proposta pelo atleta seria de cerca de R$ 10 milhões, valor que interessa ao Bragantino e aos empresários. "Vamos deixar passar o Campeonato Brasileiro e depois a gente senta e conversa", contou Chedid, em entrevista à Rádio Bandeirantes. "Precisamos ajudar o Corinthians a ficar na primeira divisão. Depois vamos ver o que fazer com o Felipe", completou o presidente, que espera por uma reunião com Andrés Sanchez. Outro jogador que pode deixar o time é o volante Moradei. "O Bragantino emprestou o atleta ao Corinthians e possui 100% de seu valor. Todos os jogadores que foram de nossa equipe após o Campeonato Paulista se valorizaram ao atuar no Parque São Jorge." Felipe é a principal esperança da torcida para evitar o rebaixamento à Segunda Divisão. O jogador estará em campo nas duas últimas partidas do time, contra o Vasco da Gama, no próximo dia 28 (quarta-feira), e contra o Grêmio, no dia 2 de dezembro (domingo).