Felipe pode deixar o Corinthians e acertar com o Monaco

O plano da diretoria do Corinthians de manter todos os titulares para 2016 pode não ser concretizado. O zagueiro Felipe tem uma proposta do Monaco, da França, e está disposto a trocar o Parque São Jorge pela Europa. As negociações já estão em andamento e devem ser concluídas antes da pré-temporada que o clube vai realizar nos Estados Unidos.

O jogador de 26 anos se destacou na campanha do título do Campeonato Brasileiro ao formar com Gil uma segura dupla de defesa. Quem cuida da negociação com o time francês é o empresário do atleta, Giuliano Bertolucci, que possui boa relação com os clubes do velho continente. "Meu empresário me passou pouca coisa, eles foram conversar. Sim, existe uma conversa (com o Monaco). É um grande clube, um lugar ótimo de se morar, mas minha cabeça está voltada para cá", disse o zagueiro.

O Corinthians é dono de 50% dos direitos econômicos do defensor. O restante pertence ao Banco BMG, responsável pela compra de Felipe no fim de 2011, quando deixou o Bragantino. "O interesse demonstra todo campeonato bom que eu fiz, isso não me incomoda nada. Agora é descansar e deixar que meus empresários trabalhem", disse o jogador no último domingo, após o empate em 1 a 1 com o Avaí, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.