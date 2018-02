Felipe pode fazer despedida do Fla A partida desta quarta-feira contra o Santo André poderá ser a última de Felipe com a camisa do Flamengo. Quinta-feira, o meia se apresenta à Seleção Brasileira para a disputa da Copa América. E são boas as chances de ser negociado com o Olympique de Marselha francês. Se a transferência for realizada, o rubro-negro receberá cerca de US$ 2 milhões.