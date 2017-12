Felipe pode reforçar o Palmeiras A volta do lateral e meia Felipe, que está em litígio com o Vasco, pode ser a grande novidade do Palmeiras para a disputa da Copa dos Campeões, que começa dia 3 de julho. O técnico Vanderlei Luxemburgo é o maior interessado na contratação do jogador. Enquanto os jogadores treinam na Academia de Futebol, os dirigentes tentam arrumar jogos amistosos. Santos - A pedido do técnico Émerson Leão, o time pode jogar alguns amistosos. O primeiro adversário da equipe pode ser o Marília, campeão da Série A-2.