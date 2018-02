Felipe pode trocar o Corinthians por time da Grécia

Depois dos espanhóis, agora é o futebol grego que está interessado no principal jogador do Corinthians, o goleiro Felipe. A proposta, feita por um time de ponta da Grécia, é de 4,2 milhões (R$ 11 milhões), valor superior ao da oferta dos espanhóis do Zaragoza, segundo o JT apurou. Esse será um dos assuntos da reunião entre os empresários do jogador e a diretoria corintiana na segunda. O encontro pode definir o futuro do goleiro. Dos que fazem parte do elenco rebaixado, Felipe é o jogador mais valorizado do clube. O Corinthians, com quem o atleta tem contrato até 2011, se dispõe a reajustar o salário do jogador em 100%. Passaria dos atuais R$ 30 mil para R$ 60 mil. "Mas será um aumento dentro da nossa realidade", diz o novo diretor de futebol do Corinthians, Antônio Carlos. Além do salário de R$ 60 mil, a diretoria propõe prorrogar o contrato de Felipe até 2012. Empresários do atleta não confirmam esse valor, mas condicionam a permanência do goleiro a um "bom aumento". "O Felipe é ídolo no Corinthians, tem de ganhar salário de ídolo. Como Rogério no São Paulo, e Marcos no Palmeiras", diz um dos empresários do jogador, Marcelo Goldfarb. Felipe começou o ano com R$ 3 mil no Bragantino, pulou para R$ 15 mil no Timão, e depois R$ 30 mil. Sabe-se que o time grego é um dos três grandes do país: Olympiakos, AEK (de Rivaldo) e Panathinaikos (de Marcelo Mattos). O Zaragoza também fez uma proposta oficial. O Flamengo só sondou. O futuro de Felipe passa pelas mãos do Bragantino. Os direitos federativos do goleiro são divididos em três partes. O Corinthians tem 50%, seus representantes, 25%, e o Bragantino, outros 25%. O presidente do clube da terra da lingüiça, Marquinhos Chedid, diz que recebeu oferta de outro clube europeu. Pretende discutir o assunto com seus pares no Corinthians. A multa rescisória de Felipe é de US$ 10 milhões (R$ 17,6 milhões). Esse valor só vale para transferências internacionais. Mas o goleiro pode deixar o Parque por uma proposta menor. Felipe diz que sua idéia é permanecer no Corinthians em 2008, apesar de disputar a Série B. O jogador foi bastante elogiado pelo treinador Mano Menezes, que promete uma reformulação no elenco. Felipe, contudo, admite sair caso o Corinthians precise fazer ‘caixa’.