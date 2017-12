Felipe pode virar reserva no Flamengo O Flamengo pode ter descoberto na reta final do Campeonato Brasileiro que não precisa do talento de Felipe para se livrar do rebaixamento. Pela primeira vez nesta temporada, o meia teve sua condição de titular colocada em dúvida no clube. Sem a presença dele, então suspenso, a equipe derrotou o Palmeiras no domingo, por 1 a 0, e saiu da zona de descenso. Mais aliviado, o técnico Andrade aproveitou para mandar um recado, de forma indireta, para Felipe. "Ninguém tem posição garantida no Flamengo", avisou, lembrando da garra e da aplicação tática da equipe na vitória sobre o Palmeiras. ?Vou observá-lo durante os treinos da semana, mas gostei bastante da luta e da vontade da equipe." O repertório de dribles aplicado por Felipe no Campeonato Carioca, em que ganhou o status de ídolo da torcida rubro-negra, desapareceu no Brasileirão. O insucesso na tentativa de transferência para o futebol francês no meio da temporada não é a única causa da queda de rendimento do jogador. Ele convive há pelo menos seis meses com um joanete no pé direito que o atormenta no momento em que calça chuteira ou tênis - já marcou, inclusive, operação para o fim deste ano. Isso, aliás, é um dos motivos alegados pelo meia para a sua má forma física. A infantil expulsão de Felipe na vitória contra o Guarani - recebeu cartão vermelho por reclamar do árbitro antes de cobrar um escanteio - ainda repercute mal na Gávea. Ele pode ficar como opção no banco de reservas num dos momentos de maior importância para o time na temporada. Com 49 pontos na tabela de classificação, o Flamengo precisa somar, segundo cálculos da comissão técnica, mais quatro pontos para não correr riscos de ser rebaixado. Logo, a equipe carioca necessita derrotar o Coritiba, domingo, no Maracanã. A mobilização para esta partida já começou. A diretoria rubro-negra abaixou o preço dos ingressos. Quem comprar arquibancada verde ou amarela, no valor de R$ 15, receberá outra de graça. O convite para a geral custará apenas R$ 2 e para a cadeira azul, R$ 5.