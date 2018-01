Felipe pode voltar ao Fluminense, com aprovação de Joel O meia Felipe, atualmente no Al Sadd, do Catar, pode voltar a defender o Fluminense. As negociações estão avançadas e o reforço já conta com a aprovação do técnico Joel Santana. Revelado no Vasco, Felipe também já jogou por Palmeiras e Flamengo, e defendeu o Fluminense entre 2004 e 2005. Desse período, porém, passou quatro meses sem jogar porque ficou suspenso, por ter agredido o jogador Marcos Mendes, da Campinense, da Paraíba, num jogo pela Copa do Brasil. No ano passado, o jogador chegou a discutir sua transferência para o Santos, mas o negócio não deu certo. ?Outras surpresas podem acontecer?, afirmou Joel Santana, em referência aos nomes de reforços para o restante da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Estariam na lista da diretoria o lateral-esquerdo Gilberto, do Hertha Berlim, e o atacante Grafite, do Le Mans. O coordenador de Futebol, Branco, e o presidente Roberto Horcades conversaram nesta sexta-feira sobre o assunto, mas não falaram com a imprensa. Dentro de campo, Joel escalou o time no 4-4-2 no treino desta sexta, na preparação para o jogo da próxima quinta-feira, contra o Bahia, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. Ele sacou o zagueiro Roger para mudar o 3-5-2 adotado nos últimos treinos. O atacante Alex Dias foi poupado do treino por estar com febre, em conseqüência de uma virose.