Felipe questiona critérios do STJD O meia Felipe criticou nesta terça-feira os critérios adotados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) neste Campeonato Brasileiro. Ele disse respeitar os auditores da 4ª Comissão Disciplinar do órgão, mas achou injusta a punição de um jogo imposta a ele na sexta-feira passada, que o tirou do jogo contra o Palmeiras, em São Paulo. Na ocasião, o jogador do Flamengo foi julgado por imagens de vídeo que exibiam uma tentativa de agressão ao volante Túlio, do Botafogo, no clássico do dia 21 de novembro. "Os critérios não são justos. Há dois pesos e duas medidas. Então faz o negócio direito. Se a imagem pode punir o jogador, o gol legítimo que não foi marcado tem que valer também", declarou Felipe, que citou um exemplo do futebol americano. "Em caso de lance duvidoso lá, o juiz pára o jogo e vai imediatamente ver a imagem num monitor." O desabafo do meia Felipe prosseguiu: "Falta critério. Em alguns lances, o tribunal não pune algumas equipes, mas pune alguns jogadores". Alheios à polêmica, os jogadores do Flamengo se reapresentaram nesta terça-feira em um clima de descontração e apenas correram ao redor do gramado da Gávea. A equipe parece ainda curtir a vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 1, no domingo, que a afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. "As lesões, normalmente, ocorrem após um jogo duro e estressante como o de domingo. Por isso, fizemos esse trabalho bem leve e sem exigir dos atletas", declarou o preparador físico Moraci Sant?Anna.