Felipe responde críticas de Henrique A declaração do zagueiro vascaíno Henrique, no intervalo da primeira partida da final do Campeonato Carioca, repercutiu mal no Flamengo. Na ocasião, ao ser perguntado sobre a atuação do meia Felipe, o jogador foi claro. "Está faltando marcação. Tem que pegar ele e jogar para fora do campo." Tal fato desagradou o meia rubro-negro. "Estou tranqüilo. Foi uma declaração infeliz de alguém que tem a mente pequena. Atuei ao lado dele no Vasco, mas não sou amigo dele", disse Felipe. O atleta garantiu que nem sequer pensa em mudar seu estilo de jogo e que está acostumado a "apanhar" em campo. "Cabe ao juiz coibir a violência nas partidas." Nesta quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Santa Cruz, pela Copa do Brasil, no Recife. A tendência é a de que o técnico Abel Braga escale um time reserva para o jogo. A intenção do treinador é a de poupar os titulares para a grande decisão com o Vasco, no domingo. Apenas o volante Da Silva, expulso no clássico carioca, deve atuar contra os pernambucanos.