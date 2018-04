Felipe Santana troca Borussia Dortmund pelo Schalke 04

GELSENKIRCHEN - O zagueiro Felipe Santana deixou o Borussia Dortmund nesta terça-feira. Autor do gol que classificou o time para as semifinais da última edição da Copa dos Campeões da Europa, o jogador brasileiro acertou a sua transferência para o Schalke 04, rival do seu agora ex-clube. A transação foi confirmada pela equipe de Gelsenkirchen.

Felipe Santana, de 27 anos, assinou um contrato por três temporadas com o Schalke 04. O brasileiro chega ao clube com a responsabilidade de substituir Christoph Metzelder, que também passou pelo Borussia Dortmund e defendeu a seleção da Alemanha nas Copas do Mundo de 2002 e 2006, e anunciou a sua aposentadoria.

Novo reforço do Schalke, Felipe Santana foi contratado pelo Borussia Dortmund em 2008 junto ao Figueirense. Pela equipe, ele disputou 95 partidas do Campeonato Alemão, sendo campeão nas temporadas 2010/2011 e 2011/2012, e 10 da Copa dos Campeões.

Com a perda de Felipe Santana, o Borussia Dortmund agiu rápido e acertou a contratação do zagueiro grego Sokratis Papastathopoulos, que estava no Werder Bremen. O jogador, de 24 anos, assinou um contrato por cinco temporadas. Os dois clubes não revelaram os detalhes da transferência.

Papastathopoulos, de 24 anos, estava no Werder Bremen há duas temporadas, após passagem pelo Genoa, da Itália. O novo reforço do Borussia Dortmund defendeu a seleção da Grécia na Copa do Mundo de 2010 e na Eurocopa de 2012. "Agora chegou a hora de dar o próximo passo", disse.