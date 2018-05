Felipe se defende das críticas por atitude no pênalti

Após ser acusado de não se esforçar para defender o pênalti que valeu o segundo gol do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, no último domingo, o goleiro Felipe veio a público nesta terça-feira para explicar o episódio. O corintiano, entretanto, não poupou palavras na hora de questionar o porquê de sua atitude ter sido tão criticada.

Para Felipe, o fato só ganhou em importância porque prejudicou as pretensões dos rivais paulistas São Paulo e Palmeiras de ainda buscar o título do Campeonato Brasileiro. "Será que essa polêmica é porque o São Paulo não deve ser campeão este ano? Todo mundo está acostumado a vê-lo ganhar e isso provavelmente não vai acontecer agora", disse o goleiro, citando o clube do Morumbi.

Sobre o motivo de não ter pulado na cobrança de Leonardo Moura, Felipe justificou que pretendia sim fazer a defesa. "O Elias me disse que ele ia bater forte e eu falei que ia ficar parado no meio do gol, porque achei que ia pegar", alegou o corintiano, que recebeu o cartão amarelo justamente por reclamar antes do pênalti e está suspenso na última rodada do Brasileirão.

O único arrependimento de Felipe foi pelos gestos que fez, insinuando que o árbitro Evandro Rogério Roman estaria prejudicando o Corinthians propositalmente. "Se eu for punido, é pelo movimento que eu fiz com as mãos. Errei só nisso. E não por ter deixado de pular na bola."

O goleiro, inclusive, já foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta terça-feira. Felipe responderá por atitude antidesportiva e por ofensa moral ao árbitro. O julgamento do corintiano está marcado para esta sexta, dia 4.