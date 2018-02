Felipe se destaca no treino do Fla O time rubro-negro treinou sob forte chuva hoje em Volta Redonda, no último coletivo do ano para a equipe, e demonstrou estar preparado para o confronto de domingo, com o Cruzeiro, partida muito importante para o clube carioca, ameaçado de rebaixamento. O meia-atacante Felipe foi o destaque do treino, fez um gol (os titulares venceram por 5 a 1) e participou diretamente de outros dois. De acordo com o diretor-técnico Júnior, o placar do coletivo não teve importância. "O que mais nos deixou animados foi a disposição do grupo, a aplicação, a vontade." Júnior evitou falar sobre o futuro do Flamengo, prometendo dar detalhes sobre a próxima temporada apenas na segunda-feira. Na Gávea, especula-se que ele poderia pedir demissão, por causa do desgaste com a campanha ruim da equipe em 2004. No início da semana, haverá uma reunião do presidente Márcio Braga com seus auxiliares ligados ao Departamento de Futebol. A previsão é de que vários atletas sejam dispensados. No entanto, o assunto não vem sendo abordado publicamente, a fim de evitar que se desvie o foco do jogo com o Cruzeiro.