Felipe sente dores, mas diz que joga O meia Felipe participou do treino desta sexta-feira, no campo da Ulbra, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, mas se queixou de dores musculares ao ?bater forte na bola?. Ele, no entanto, voltou a garantir que não desfalcará o Fluminense na partida de domingo, contra o Internacional, líder do Campeonato Brasileiro, no Estádio Beira-Rio. Felipe deixou a entender, no entanto, que não deve atuar durante os 90 minutos, mas admitiu que não aceita ficar no banco de reservas para depois ser utilizado. ?A tendência é que eu melhore, mas a preocupação existe. A intenção é entrar em campo, mas as pessoas têm que entender que não estarei 100% fisicamente?, declarou o meia, elogiando a qualidade técnico do elenco tricolor. ?O Fluminense precisa de todos, porém, caso eu não suporte o tempo todo, o substituto dará conta do recado?.