Felipe será atração do Flu no clássico O meia Felipe deve ser a grande atração do Fluminense no clássico contra o Vasco, quinta-feira, em Volta Redonda. A possibilidade de contar com um jogador tecnicamente bom deixou o técnico Abel Braga entusiasmado. Para o treinador, a categoria de Felipe deve contagiar os outros atletas. "Ele vai dar um toque de classe porque é um jogador diferenciado", disse o treinador, fazendo uma ressalva em seguida: "Ele não disputa uma partida oficial há cinco meses e, por isso, o retorno dele não vai dar uma reviravolta no clube". Abel Braga frisou que, mesmo sem Felipe, não faltou dedicação e entrega aos jogadores do Fluminense no empate por 1 a 1, contra o Figueirense, no domingo. "Não posso me queixar disso", disse o treinador, preocupado com os desfalques do volante Marcão e do atacante Leandro, ambos suspensos.