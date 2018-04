Felipe sobre a situação do Corinthians: 'Temos que acreditar...'

A derrota para o Vasco deixou muitos torcedores corintianos desesperados com a situação do clube, que precisa de um bom resultado diante do Grêmio, no próximo domingo, fora de casa, para evitar o rebaixamento, sem depender do resultado de Goiás e Paraná. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Corinthians perde para o Vasco, mas ainda depende só de si Um dos poucos a ser poupado pela torcida corintiana, o goleiro Felipe disse que é preciso acreditar para que o Corinthians escape do rebaixamento. "Agora é preciso acreditar mais do que nunca. Temos que acreditar...acreditar...e não desistir jamais", disse o goleiro, que fez importantes defesas, mas não evitou a derrota por 1 a 0 para o Vasco. Para a partida diante do Grêmio, Felipe foi enfático: "Temos chance de escaparmos do rebaixamento e agora precisamos de quem não tem medo. Precisamos de muita força, coração e vontade. Tendo isto, eu tenho certeza que o Corinthians não cai, pois este será o jogo de nossas vidas, e sei que conseguiremos a vitória." Já o zagueiro Fábio Ferreira, que foi infeliz no lance que originou o gol vascaíno, mantém o mesmo discurso. "Agora é tudo ou nada diante do Grêmio. O jogo é complicado, mas podemos vencer. Hoje, tivemos várias chances, mas a bola teima em não entrar no gol", disse o zagueiro, que comentou sobre o gol adversário. "Infelizmente eu tentei tirar a bola e ela desviou em mim, enganando o Felipe. Mas as coisas são assim mesmo. Quando tem que ser..."